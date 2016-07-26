全民造星IV｜兩個只能活一個 朱栢康對殘酷賽制咆哮
3 小時前
全民造星IV｜兩個只能活一個 朱栢康對殘酷賽制咆哮
ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今日首播，同日還有Anson Lo的《神的女主角》及Mike導的《香港秘密搜查官》，不少網民都對3個節目非常期待。
二揀一即時淘汰
《全民造星IV》最新官方預告片於下午播出，透露了今次賽制極為殘酷，花姐在片中向一眾參賽者表示︰「一對一，兩個只能活一個！」在場不少女士即時目瞪口呆，之後有一把女聲說︰「無諗過第一round會無啦啦改賽制！」相信是評審之一的朱栢康對住鏡頭咆哮︰「做人真係好難呀！」
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全台幕後傾巢而出
ViuTV在YouTube公開花絮《今世做電視：全民造星極限造夢者》，透露今次《全民造星IV》有3,700人報名，幕後團隊由開始籌備到節目正式出街需時半年，整個製作團體有30人，較其他節目多出近6倍。此外，花絮提到《全民造星IV》首日開廠便出動了40部攝影機，96位參賽者輪流演出，幕後團隊連續開工20幾個小時，他們形容為「地獄廠」。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/全民造星iv｜2個只能活一個-朱栢康對殘酷賽制咆哮-291099