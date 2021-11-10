全民造星IV｜MastaMic頂唔順參賽者︰挑戰自己應該參加三項鐵人

ViuTV的真人選秀節目《全民造星IV》內容圍繞住九十多位參賽者爭入60強，但一眾女參賽者表現參差，評判又未有突出表現，令不少觀眾呻悶到爆。在過去幾集，有不少參賽者表示希望透過今次參賽，「找到自己的可能性」，「希望挑戰自己」，以及「證明給別人看她們是可以的」等理由，令到網民吃不消。其中一集許廷鏗就認為參賽者應該把握機會，展示給大家看自己的可能性，而非由導師去發掘。

頂唔順理由行貨

音樂人MastaMic昨日在專頁發文，始乎也受不了參賽者的理由，他寫道︰「全民造星睇到第四屆，基本上年年啲人參加理由都係話挑戰自己，想嘗試一啲自己未做過嘅嘢，學嘢，我完全理解之不能。如果咁鍾意挑戰自己你應該參加三項鐵人，嘗試自己未試過嘅嘢可以試吓整容，學嘢就返學校。大佬，參加選秀比賽係將你最好嘅能力展現出嚟，然後贏得演藝事業嘅機會，所以如果你抱住上面啲心態參加，我覺得你可能未ready好。」

網民︰一定幻想自己係全場總冠軍

網民對MastaMic的說話表示認同，有網民留言︰「唔係咁講，唔通話你知我想紅咩」。MastaMic回應︰「其實只要正常答：我想做演藝事業，想透過今次比賽俾更加多人識我。我覺得觀眾都會接受唔會反感。」有網民表示認同，留言︰「我100%肯定遞表嘅佢一定有幻想過自己係全場總冠軍，so cut the bullshit。」

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