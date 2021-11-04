全民造星IV| 網民狠批參賽者評判表現 梁祖堯直認有睇低班女仔

ViuTV的選秀節目《全民造星IV》自播出以來，無論參賽者、評判、導師，就連花姐都遭網民圍插。導師之一的梁祖堯，被網民批評偏心，為了不要某些參賽者，出口術或硬推給另一導師許廷鏗。近日他在社交平台回應坊間的評語，更直認自己有看低這些參賽者。

參賽者影響節目質素

梁祖堯說：「96強當晚，我哋個個都覺得大部分參賽者嘅質素都好一般。拍咗近26小時，都搵唔倒一個覺得『嘩！呢個紅硬！』嘅人選。」由於首輪甄選回合拍足一日一夜，最後出場的參賽者仍落力表演，阿祖認為她們值得尊重。阿祖又指參賽者的表現會直接影響節目質素︰「我哋真係開始擔心，夠唔夠質素令節目好睇，節目唔好睇，最後隊女團就好危了。我覺得香港觀眾已經唔會再好似MIRROR咁，俾3年時間你哋去成為星。佢哋已經對你哋有好大嘅期望，要一出道就已經準備好了。」

同許廷鏗夾定

對於與許廷鏗在後台的表現，阿祖說︰「鏡頭前的反應，一部分係節目效果啦。嚇到阿融message我，問係咪攪到我唔開心，哈哈，梗係無啦，為咗想同阿佛喺房內有多啲嘢發生，等個節目開始時戲劇性啲，真係要放大小小啲反應嘅，唔使擔心。」

向參賽者道歉

最後梁祖堯表示︰「我一開始真係有睇低過你哋呢班女仔，是真的。我必需要向你們道歉。你哋一日一日以光速成長，用心去學習，用愛去表演，我感動得在人前人後流過無數眼淚。你哋嘅堅強，比男人有過之而無不及！」他又預告︰「要十分非常嚴重地期待追看之後會發生嘅事。睇吓我點樣自打咀巴。我點樣俾呢班女仔嘅毅力感動。睇吓一啲我開頭覺得係災難級嘅人之後點樣擔大旗。」

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