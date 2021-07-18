兩位鏡嫂同場 余潔瀅隨時成為第三個阿嫂？

連鎖米線店今日除了請來簡慕華外，還請來隊長Lokman（楊樂文）舞蹈員女友Luxi、Stanley（邱士縉）女友Alina（李炘頤）、與Tiger（邱傲然）傳緋聞的余潔滢及ERROR成員193（郭嘉駿）的緋聞女友Dee姐陳海寧到場。

余潔滢否認自己是鏡嫂之一，與Tiger只是朋友，並表示自己與Lokman及Luxi早已認識，更一齊跟彭秀慧學戲。Luxi則表示不介意與Lokman情侶檔工作，問到是否趕住賺錢結婚，她笑言︰「係趕住搵錢，唔趕結婚。」

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Dee姐陳海寧被指與ERROR成員阿Dee（何啟華）撞樣，她表示沒有因此不開心，反而擔心女生男相會嫁不出。Dee姐說︰「邊個話阿Dee樣衰，即係同我過唔去！」提到她與193(郭嘉駿)的緋聞，Dee姐否認今日以「193嫂」出席活動，笑稱是「阿Dee家屬」，又表示不抗拒與193合作。