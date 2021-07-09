兩大原因復出拍劇｜商天娥大讚馬國明好老公：係湯小姐嘅福份！

商天娥最近在無綫戲《寶寶大過天》中飾演嫲嫲一角大受歡迎。日前，她接受主持車淑梅電台訪問，暢談復出拍劇的原因以及與丈夫的甜蜜婚姻。

對於復出拍劇，商天娥表示：「我六年冇拍劇，今次復出原因兩個，一係戲癮；二係同馬國明有關。我識咗佢好多年，佢成日喺化妝間主動同我傾偈，娥姐前、娥姐後，我笑日日都見佢，爆show爆到七彩，係咪儲錢娶老婆？佢話希望買多間屋畀阿媽住，咁係咪代表而家嗰間留畀自己？哈哈，我唔可以代佢講嘢嘅。」

商天娥更大讚馬國明觀察力强、心思細密，懂得同人溝通：「好似我個樣咁嚴肅，佢都有本事同我傾到偈，即係佢睇得穿每一個人，所以我覺得呢個仔有佢自己安排同想法，佢直情係個好老公，我覺得呢啲係湯小姐嘅福氣。」

商天娥48歲時才與男友Patrick結婚。有說男方之前暗戀她10多年，一直未婚默默在等待她，商天娥聽罷哈哈大笑：「呢樣嘢你要問佢，大家都係40幾歲成熟嘅人，問咁多做乜？我要嘅係而家嘅佢！我好記得，我哋第一次單獨約會，佢話：『我唔係好有錢，你唔會介意嗎？』我就話咁就好囉，我唔鍾意好有錢，夠就得啦！」

至於商天娥一直的心願能生兩個女兒，可惜兩夫妻遲婚未能如願：「我同老公曾經諗過領養，但到真係去領養時，老公擔心細蚊仔父DNA有乜嘢，有惡習脾性等等，我地放棄呢個念頭，兩個相親相愛就夠。」