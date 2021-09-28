兩年內演唱會再三延期 陳柏宇：紅館，我返嚟喇！

陳柏宇(Jason)繼2017年的《Speechless》演唱會後，原計劃於去年初開的個唱，受疫情影響再三延期，如今相隔4年，Jason終等到機會在12月11至12日再踩上紅館，演唱會以「Fight For」為主題，作要帶出人人為目標奮鬥的意念。

演唱會名為《陳柏宇Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》， Jason解釋，世界受反覆的疫情影響，雖處於混沌狀態，但社會各階層都謹守崗位，啟發他思考演唱會主題，「演唱會原訂去年初舉行，但疫情影響一直延期，當然有點失望，但同時亦默默學習，奮鬥。『Fight For』這個主題，就是想帶出了人人為目標而奮鬥的意念。」

準備就緒再上紅館

「Fight For」亦是演唱會的內容精髓，今日發布的先行海報一反傳統，以問句「你為了甚麼而奮鬥？」繪畫出來的Jason穿上簡約服飾，手拿咪高峰背向鏡頭，以一個高炒角度現身，未有見樣，但整個人的姿態卻充滿自信，Jason自言已準備就緒，「終於可向大家公告：紅館，我返嚟喇！」對他而言，今年12月是最好的時機，他說：「過去一年多不斷作出新嘗試，由曲風到演唱技巧都不斷尋求突破，演唱會可以說是這個階段的小總結。」為了重返紅館，Jason也積極參與其中，當中他親自剪接了一連串宣傳片，圍繞紅館個唱大小事宜，包括早前已推出的《拉筋篇》，還有明天(19日)推出的《背歌詞篇》，都是以輕鬆、搞笑手法製作，展現了Jason幽默的一面。