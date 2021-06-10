公布BLACKPINK出道5年紀念騷 YG股價即飆升

地球最紅女團BLACKPINK，2016年8月8日出道，出道即將踏入第5年，其經理人公司YG今天上午公布了BLACKPINK 出道5周年紀念計畫的海報，標題為「4+1 Project」。

據韓國傳媒報道，表示YG稱：「4+1 Project包含BLACKPINK 4名成員和Blink(粉絲名稱)的項目，為了不辜負大家的喜愛和期待，企劃會以多種形態項目亮相，具體內容將通過5周年紀念活動網站（5th.blackpinkofficial.com）陸續公開。」

此消息一公布，短短數分鐘YG的股價一路飆升，由50,700韓圜一股，跳升至52,900韓圜，升幅達4.43%。其實BLACKPINK去年推出大碟《The Album》及演唱會《The Show》後，已經扯高YG的股價逾40%，會生金蛋的一隊組合，因此YG對BLACKPINK的事業極其重視。

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