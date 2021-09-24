公開拍攝花絮 193玩深谷飛瀑勁驚︰痴L線

ERROR成員(郭嘉駿)與肥仔(梁業)早前為海洋公園拍攝水上樂園廣告，片段見到他挑戰有「水上跳樓機」之稱的「深谷飛瀑」，當時他面上擺出多個驚訝表情，鏡頭一轉見到一名男子直墮梯底。今日193在IG分享當日拍攝花絮，片中他見到透明踏板，以及拍攝滑梯高度足足有幾層樓時，不停說︰「黐X線！X！哇！」

193拍下「遺言」

另一片段見到193面如死灰站在太空艙隔籬，並向鏡頭拍下「遺言」︰「賺錢真係好難！我一直以為好易，如果有買保險，我會留俾爹哋、媽咪，I love you！希望我啲fans可以將佢哋全副身家捐埋俾我爹哋、媽咪，遲下我會出月餅，我應該出唔到啦……」拍片者更笑言，從未見過193這般無奈。

當193踏入太空艙後，隨即大叫「真係好X驚呀！」之後更一度無力靠在門邊，並不停唞大氣，在場的工作人員不斷安慰，著他放鬆一點。

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