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公開拍攝花絮 193玩深谷飛瀑勁驚︰痴L線
1 小時前
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193ERROR郭嘉駿海洋公園
公開拍攝花絮 193玩深谷飛瀑勁驚︰痴L線
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193在廣告片中擺多不同驚訝表情，原來現實中的他也大叫怕怕。

ERROR成員(郭嘉駿)與肥仔(梁業)早前為海洋公園拍攝水上樂園廣告，片段見到他挑戰有「水上跳樓機」之稱的「深谷飛瀑」，當時他面上擺出多個驚訝表情，鏡頭一轉見到一名男子直墮梯底。今日193在IG分享當日拍攝花絮，片中他見到透明踏板，以及拍攝滑梯高度足足有幾層樓時，不停說︰「黐X線！X！哇！」

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193面如死灰，助手等也表示從沒見過他這樣。
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193站在太空艙旁交代「遺言」。

193拍下「遺言」

另一片段見到193面如死灰站在太空艙隔籬，並向鏡頭拍下「遺言」︰「賺錢真係好難！我一直以為好易，如果有買保險，我會留俾爹哋、媽咪，I love you！希望我啲fans可以將佢哋全副身家捐埋俾我爹哋、媽咪，遲下我會出月餅，我應該出唔到啦……」拍片者更笑言，從未見過193這般無奈。

當193踏入太空艙後，隨即大叫「真係好X驚呀！」之後更一度無力靠在門邊，並不停唞大氣，在場的工作人員不斷安慰，著他放鬆一點。

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當踏入太空艙後，193捉實梯邊，更大叫「真係好X驚呀！」
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現場工作人員著193放鬆點，但193已面如死灰。
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無力感。

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193雖然好驚，但不忘跟導演再確定拍攝細則。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/公開拍攝花絮-193玩深谷飛瀑勁驚︰痴l線-286298
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