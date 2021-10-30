公開MV女角要求 Anson Lo：塊面唔准大過我

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)，近日招募MV女主角出演真人騷節目《神的女主角》，節目昨晚首播，Anson Lo大談對女主角的要求。

Anson Lo稱，揀女角首要條件是「塊面唔可以大過我」，在旁的花姐指著自己的闊臉，半自嘲說，「塊面大過佢，同佢喺畫面一齊出現，個女仔仲使見人？」向來重視家人關係的Anson Lo強調，參賽者外表及年齡非重點，「我最重視大家嘅決心，以及同家人背後嘅故事。」

提倡冚家追星

《神》節目旨在帶出追星無分年齡及輩分，可成為家人間的共同話題及活動，拉近彼此距離，減低代溝之餘亦令一家人更加共融。從預告片所見，不止參賽者要上天下海，還要兩位直屬親人的參與或協助下，完成不同任務及挑戰。此外，Anson Lo在節目中除要親往酒店送餐，又要爬上高空玩平行木，克服自身恐懼，例如眾所周知他因童年陰影非常怕魚，但在節目中要親自撈魚。

公開MV女角要求 Anson Lo：塊面唔准大過我