再以冬裝現身｜Edan出席活動 600粉絲逼爆商場 揚言可同蔡俊彥合唱

MIRROR成員呂爵安(Edan)和陳欣妍(Shirley)今日於荃灣商場出席電影《反轉方舟動物園》宣傳活動，有「爵屎」(Edan粉絲專稱)表示凌晨5時半便到場排隊，吸引逾600名粉絲圍觀。迫爆商場。

Edan於下午1時45分以一身冬裝從商場扶手電梯出場，全場尖叫聲非常震撼，Edan十分識做，立即向在場粉絲揮手。

活動上，Edan和Shirley與粉絲玩遊戲，勝出者更可與偶像自拍，令台下的粉絲非常羨慕。

首次接觸配音工作，Edan坦言不容易，因為自己咬字、語速都比較有問題，事前需要下一番苦功，又表示因應戲中角色而要把聲線提高，令他感覺是一大挑戰。

除忙於動畫宣傳外，Edan亦正拍攝《膠戰2》中，努力操肌的他，笑言成果暫時保密，希望可以超越《大叔》時的身型。

至於早前與大學室友兼香港劍擊隊成員蔡俊彥開live大受歡迎，被問到二人會否有機會合唱，Edan表示如果大家想聽，我都唔介意同佢一齊玩，二人合體，令一眾歌迷都非常期待。