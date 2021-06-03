再打隨時爆眼骨｜阿媽出百萬勸退賽 林作︰我老母好古惑！

林作與百億富三代鍾培生的百萬拳賽尚餘3個月，上月林作參加《Energy Fight 2021拳擊業餘賽》拎經驗，雖然落敗，但反而令林作增添信心。日前他在社交平台上載自拍照，左眼下方有瘀傷，之後他把照片傳給身在大陸的林作媽，他說︰「將我的打腫眼照片send俾身在內地的媽媽，媽媽馬上打來，要求我退賽。佢話：『我俾100萬你，你唔好打啦。』大家覺得，我應該攞我老母100萬，定攞終賠生100萬？我係裙腳仔嗎？」

不少網民勸林作退賽，亦有人指他疑似鋪頭退賽，其後他在上載自拍照，疑似引述好友的說話︰「隻眼入面有機會少少裂左，再操落去或者練落去或者比鐘追住黎打呢個位都有爆眼骨風險，你自己小心呀！可大可小。」有網民隨即留言問︰「係咪想退賽？係就一個字！唔係就兩個字！！」

究竟退定唔退呢？林作說︰「我唔會退賽。因為我老母好古惑，佢應該孤寒過終賠生，講完唔兌現。至少終生(鍾培生) 冇得唔俾！」對於有網民指他疑似縮沙，林作表明是宣傳保險招數，更打上hashtag「絕不縮沙」。