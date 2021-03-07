冰島潮什麼｜梁芷珮見海鸚鵡瘋狂打卡 冒寒跳入15度低溫水

潮玩達人梁芷珮(Christy)主持的旅遊節目《冰島潮什麼》明晚(25日)播出第四集，Christy先會到冰島南岸探訪有「冰島國鳥」之稱的海鸚鵡(Puffin)。拜會國鳥過程相當唔簡單，先要渡水前往黑沙灘，再徒步走一段路抵達懸崖邊，才有機會一睹國鳥風采。

除了Puffin洞穴位置偏遠，探訪Puffin還要講天時，除了是「5月至8月限定」活動外，下雨天「捕獲」牠們的機會遠比晴天高。當日，Christy相當Lucky，由於整個行程均下著連綿雨，Puffin全都乖乖待在懸崖邊，為數可觀自然場面壯觀，難怪Christy大感興奮，瘋狂打卡！

另外，節目中介紹的兩個天然溫泉亦是相當特別，先是座落冰島東部、當地唯一一座飄浮於湖上面的地熱溫泉，特別之處除了有3個氣溫介乎38至42度的溫泉任君選擇外，旁邊更是水溫低至15度的天然水，入場顧客可隨意選擇「冰火」心水；不過Christy卻似乎難頂低溫，甫跳落水即咿嘩大叫，與旁邊暢泳的顧客相映成趣。

而另一個天然溫泉則為馳名的「米湖溫泉」，該溫泉以超靚「Baby Blue」見稱，除了打卡一流，更有助白滑皮膚，難怪Christy浸到唔捨得走！