梅艷芳｜出席梅艷芳紀念展 王丹妮欣賞梅姐有義氣

王丹妮(Louise)與廖子妤(Fish)在電影《梅艷芳》分演梅艷芳(梅姐)與梅愛芳，「兩姊妹」今日出席「We Miss You So, Anita 我們永恆的百變天后」紀念展覽的啟動儀式。

每日上堂練足6個鐘

Louise表示，為拍電影搜集很多有關梅姐的資料，不停翻看梅姐演出的電視劇、電影及聽梅姐的歌，她形容梅姐是女中豪傑，很欣賞這位香港女兒，「最欣賞梅姐的性格，若她想做好一件事，定會盡全力堅持到底，她很有義氣，對社會及身邊人的愛，很值得我們去學習。」她又表示，事前花上半年時間學唱歌跳舞，「每日起碼花6個鐘上堂，如果自己跳舞跳得不好，自己會再惡補。」

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王丹妮廖子妤演戲成好姊妹

至於Fish則表示，由於有關梅愛芳的影像畫面及資料較少，反給她有更中空間揣摩角色，「比起王丹妮，我的角色較易演，因為我本身都是一個家姐，妹妹都好靚好叻，要面對一個好叻的妹妹，對我自己有一個心理關口，我會將這經驗放在這段感情上。」她與Louise因拍戲成了好姊妹。

三套戲服成焦點

是此展覧的焦點是展出梅姐的3套電影戲服，代表梅艷芳演藝事業上3個重要時刻，包括1982年參加《第一屆新秀歌唱比賽》唱徐小鳳名曲《風的季節》時所穿的「黄金戰衣」；戲中戲《胭脂扣》裡如花所穿的旗袍戲服，這戲為她拿下三料影后；以及她最後一個演唱會上唱出最後一首歌曲時穿上的婚紗。展覽將於10月1日至11月30日在尖沙咀富衛1881公館舉行，費用全免。