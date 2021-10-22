Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
出道2年 陳凱詠12月開騷以catwalk舞台與fans近距離接觸
24 分前
#Hashtags
陳凱詠Jace
出道2年 陳凱詠12月開騷以catwalk舞台與fans近距離接觸
news-images
Jace出道兩年，近日宣布月底搞首個賣飛個唱。

陳凱詠(Jace)出道2年，於本年8月舉行《PROCESSED》音樂會後，近日宣布12月將舉行首個售賣門票的演唱會，誓要與粉絲近距離跳爆舞台。

Jace希望透過音樂展現個人的獨特性，不受規限和約束地把自己喜歡的音樂帶給大家。這個演唱會內的不同項目，Jace都親身參與當中的籌備過程，給予不少意見，更少不了精心排練的跳舞演出，滿足觀眾視聽享受。為了隆重其事，Jace特別要求大派粉絲福利，成功爭取catwalk 舞台，與粉絲近距離跳爆star hall！

news-images
Jace的海報以紫色帶科幻感覺為主。

演唱會海報以紫色帶科幻感覺為主，配合無邊界為演唱會主題，Jace表示：「今次好早開始籌備，3個月前已經開始，少不了勁歌熱舞。至於嘉賓方面已經落實，以男嘉賓為主，當然唔止一個啦！有識跳舞嘅，有識彈結他嘅……大家估吓有邊啲嘉賓？而且廣邀行內武林高手朋友出席，跳爆個場，希望帶到驚喜俾大家。」

news-images
Jace月底開騷！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/出道2年-陳凱詠12月開騷以catwalk舞台與fans近距離接觸-290494
#Hashtags
陳凱詠Jace
Am730

羅力威對迪士尼公主零認識 雨僑為老公不停解說

IG忽然消失 林凱恩︰純屬不幸

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
羅力威對迪士尼公主零認識 雨僑為老公不停解說
Am730
Am730
IG忽然消失 林凱恩︰純屬不幸
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多