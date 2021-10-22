出道2年 陳凱詠12月開騷以catwalk舞台與fans近距離接觸

陳凱詠(Jace)出道2年，於本年8月舉行《PROCESSED》音樂會後，近日宣布12月將舉行首個售賣門票的演唱會，誓要與粉絲近距離跳爆舞台。

Jace希望透過音樂展現個人的獨特性，不受規限和約束地把自己喜歡的音樂帶給大家。這個演唱會內的不同項目，Jace都親身參與當中的籌備過程，給予不少意見，更少不了精心排練的跳舞演出，滿足觀眾視聽享受。為了隆重其事，Jace特別要求大派粉絲福利，成功爭取catwalk 舞台，與粉絲近距離跳爆star hall！

演唱會海報以紫色帶科幻感覺為主，配合無邊界為演唱會主題，Jace表示：「今次好早開始籌備，3個月前已經開始，少不了勁歌熱舞。至於嘉賓方面已經落實，以男嘉賓為主，當然唔止一個啦！有識跳舞嘅，有識彈結他嘅……大家估吓有邊啲嘉賓？而且廣邀行內武林高手朋友出席，跳爆個場，希望帶到驚喜俾大家。」