出道9年首開騷 Mischa忙演音樂劇唔怕影響個唱表現

出道9年、曾參加《全民造星III》的葉巧琳(Mischa)將於下月18日在海洋公園怡慶坊舉行《葉巧琳 Mischa Ip 2021 音樂會》，門票於今日發售。忙於準備《孿孿成人禮．Falsettoland》的她，在社交平台不忘呼籲大家購票支持，而她的親友亦都非常心急撲飛。

Mischa並不擔心演音樂劇會無瑕兼顧演唱會彩排，她認為音樂劇是個為靚聲做gym的地方，她說︰「9月中開演唱會嘅時候，聲音會係最佳狀態，因為之前要演音樂劇，一路咁樣鍛煉，好似做Gym咁樣，所以應該會係幾fit嘅！至於身形方面，始終係自己第一次開個人騷，我都會為咗演唱會開始操fit自己，希望自己可以瘦多少少，著衫都靚啲！」

入行首個個唱，Mischa表示有很多想泓想在舞台呈現給大家看，她說︰「我會當呢個演唱會係唱畀啲真係支持我嘅人去聽，我覺得今次演出同之前嗰啲好唔同，因為今次大家真係買飛入嚟睇。好似我之前睇Phil（林奕匡）演出咁，我感受到觀眾好期待同好鍾意佢唱歌而去買飛睇，所以我都會落力去享受個騷，壓力唔算太大，因為唔會再擔心有人去judge我嘅表現，我會當係一個party咁去同大家一齊玩。」