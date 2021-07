出po提大家|原來都係王浩信生日 陳自瑤未有表示

今日除了是MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)的26歲生日愛,也是無綫視帝王浩信的38歲生日。或許大家都只記得Anson Lo的生日,王浩信在IG上載照片留言說︰「Happy birthday to me! Thanks for all your birthday wishes!」而他在IG story上載照片稱在工作中度過生日,並指拍攝於今早6時許完成,而照片的環境似屋企,但未知是拍攝場地還是視帝的居住地方。

不少圈中好友留言向王浩信送上祝福,大家當然也把焦點落在他的太太陳自瑤身上,截至晚上6時,陳自瑤未有讚好或留言,而她的IG story只分享了在家中看電視並與網民玩問答遊戲。去年陳自瑤生日前,王浩信也隔大半日才留言給對方,他當時寫道︰「生日快樂」被網民指「交行貨」,而陳自瑤也沒有讚好的留言。