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前度出軌｜ 林穎彤大爆前男友電話彈出「I miss you BB 」的短訊
36 分前
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林穎彤譚嘉儀閨蜜
前度出軌｜ 林穎彤大爆前男友電話彈出「I miss you BB 」的短訊
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二人穿上性感泳衣，大爆前度惡行。(譚嘉儀@ig截圖)

譚嘉儀與林穎彤（Bella）一向感情好好，近日，兩姊妹孖住去酒店來個「閨蜜Staycation」，二人穿上性感泳裝在泳池談心，更自封「閨蜜Tam」及「閨蜜Lam」互相大爆前度惡行。

講到曾遇過最差的男朋友，Bella率先自爆，曾睇到前男友電話彈出「I miss you BB 」的短訊，「佢去做嘢識咗個韓國嘅女仔，有一日電話彈信息出嚟，寫住『I miss you BB』！之後佢地仲有通話記錄」，Bella 強調自己並不是刻意去查對方電話：「就係唔知點解彈喺你眼前。」

至於譚嘉儀，她表示自己曾遇過一個無理取鬧的男友：「我話聽日會着靚啲出街，跟住佢話：『着靚啲？做咩着靚啲啊？如果你着靚啲我聽日咪要着靚啲囉！我同你出街食飯我唔想要咁formal（正式）啊』」譚嘉儀笑言自己非打扮到像出席《流行經典50年》的晚裝，估計對方當時已經想分手。

 

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Bella 爆前度出軌，電話彈出「I miss you BB 」的短訊。(譚嘉儀@ig截圖)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/前度出軌｜-林穎彤大爆前男友電話彈出「i-miss-you-bb-」的短訊-275218
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