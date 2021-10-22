前度大話精 金宣虎翻身有望

憑韓劇《Start-Up：我的新創時代》走紅的35歲男星金宣虎，日前被前女友A小姐於IG數臭，指他威逼自己墮胎。事發後3日，金宣虎認錯：「我想與對方見面道歉。」A小姐隨後刪文，並留言：「我們好像有誤會。」韓媒Dispatch今日報道，A小姐是前天氣主播崔英雅，與金宣虎拍拖時經常講大話，金才忍痛分手。

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踢爆崔英雅花心

Dispatch訪問崔的兩位友人，得到的消息是崔英雅愛錢愛講大話又花心，她於2019年在朋友聚會中認識金宣虎，翌年兩人拍拖，期間才向金表示自己曾經離婚。去年瞞騙金宣虎約會另一男友，金得知後提出分手，但最終原諒對方。陪伴崔英雅到醫院驗孕的友人透露：「她打電話給金表示懷孕，金回答『值得開心的事』，並非要她墮胎。」崔英雅鍾情名牌，曾試過花700萬韓圜購名牌袋，之後叫金宣虎為她找數。韓媒踢爆崔英雅惡行後，金宣虎似乎有望大翻身。

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