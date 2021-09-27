前港姐亞軍楊洛婷自爆曾因拒整容被舊公司雪藏 感激老公Tim力撐

出道15年的Dear Jane在上周的5場紅館演唱會中，分享入行初期只有幾位觀眾睇騷的慘況，黃天翱(Tim)的太太楊洛婷(Rabee'a)見證著樂隊的成長，2003年香港小姐亞軍、曾効力無綫10年的Rabee'a，今早撰寫千字文，大爆從未公開、曾被迫整容的無情經歷，並感激當年獲老公Tim力撐，以一句「用所有能力去照顧我」作承諾，一直履行至今。

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堅拒整容 被「掟入雪櫃」零收入

楊洛婷除了分享在現場深被觸動的感受，同時亦有感而發寫道：「曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁迫我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁「掟入雪櫃」，結果我冇工作冇收入。當時我老公就好型咁同我講，佢會用佢嘅所有能力去照顧我。的而且確，我老公絕對有履行佢對我嘅承諾，而幸運嘅係，我精彩嘅主持生涯亦隨即展開。呢個就係我哋愛情故事嘅開始。」楊洛婷於2014年約滿離開無綫，同年與Tim結婚，繼而開始電台主持的工作。兩夫妻結婚7年，育有一子一女，幼子剛於本年6月出世。

佩服老公堅持理想

接著楊洛婷有點內疚的表示，「雖然我一直都好相信我老公，好相信Dear Jane，我甚至可能係佢哋最強大嘅粉絲。但抱歉嘅係，我都有試過喺佢哋低潮時勸過我老公面對現實🤭，甚至叫佢轉變一下佢嘅職業。宜家諗番，我好慶幸佢當時冇聽我講，我真係好佩服佢地對理想嘅堅持同毅力！」她又分享，每次Dear Jane開show，都會如低音結他手Jackal有「每次開show都好驚冇人買飛」的驚恐。直至今年開show，各方友好主動追問買飛事宜，她表示，「我真心為Dear Jane感到無比嘅光榮同驕傲！我真係好愛呢四個男人！喺未來嘅日子，無論世界有幾艱難，我都會繼續suppprt你哋，希望你哋繼續用音樂同樂迷聯繫起來，創造更多大家喜歡嘅故事! FU*K YEAH！」