創意藝術艾美獎｜《后翼棄兵》奪7獎成大贏家

《創意藝術艾美獎》香港時間今早頒發部份獎項，Netflix大熱劇《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)勇奪7個獎項，包括最佳攝影、化妝、服裝、美術等。《后》劇講述女星Anya Taylor-Joy飾演的天才棋手，怎樣在世界棋界稱霸的過程。另外，Marvel劇集《WandaVision》贏得製作設計和奇幻/科幻服裝2個獎項。Disney+頻道的《曼達洛人》(The Mandalorian)亦贏得3個獎項。

《王冠》獲最多提名

第73屆艾美獎(Emmy Awards)於香港時間9月20日早上在洛杉磯舉行，Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)獲24項提名，Disney+的《曼達洛人》同樣獲24個獎項提名。Marvel的《WandaVision》獲23個提名，Hulu的《使女的故事》(The Handmaid's Tale)獲21個提名。演員獎項方面，《王冠》飾演戴安娜的Emma Corrin和英女王的Olivia Colman，同獲提名最佳女主角。《柏捷頓家族：名門韻事》(Bridgerton)型男Rege-Jean Page與《王冠》查理斯王子男星Josh o'Connor齊齊爭視帝。

更多外國娛樂：