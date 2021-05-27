劇本籌備3年｜ 直至遇到林婷 溫碧霞：佢有我嗰陣嘅氣質！

溫碧霞今天55歲生日，她與陳豪等演員趕拍電影《我們的十八歲》，劇組送上蛋糕祝賀，非常開心。

新片中Irene 及林婷於戲中分別飾演主角「Elaine」 的成年版及少女版，Irene 坦言電影這角色多少以自身經歷作為藍本，她說：「感覺好似做返自己，係一個少女成長嘅故事，劇本有少少以我長大嘅經歷去作為藍本。」她表示電影主旨是希望大家懂得珍惜所有身邊人及以正面的心態去面對挫折：「好多好感動嘅位，同埋小時嘅經歷真係改變我好多，我諗一部少女成長嘅故事，好多人會有共鳴。」對於在這部電影身兼三職，同為出品人、監製及演員的 Irene 表示劇本其實已預備了三年，直到今時今日才開拍是林婷的出現：「選角方面好難搵人演我嘅少女版，我細個時嘅感覺同氣質好難搵搵，我地見好多女演員，內地同香港都有，直至今年俾我遇到林婷，一見佢就覺得係佢，佢有我嗰陣嘅氣質，感覺好純，導演都鍾意，覺得好啱。」

林婷自言首次為電影擔演主角，而且她會由 18 歲飾演到 26 歲的階段：「都有難度，因為每個年齡心境都會有變化，要去分析同同導演去傾，同埋要分得好清楚角色每一場戲嘅心情，係一個挑戰。」飾演林婷好友的 Renci 在戲中要拍攝床上戲，她坦言導演非常細心，自己亦作好心理調節非常妥當：「性感尺度唔係好大，係可接受範圍，我唔特別擔心但都希望大家唔好專注咗落去。」她又指跟林婷雖然私下不是認識很久，但她們已無所不談：「我地好多嘢會分享，食乜、放假做乜都會講，分享好生活嘅話題。」而狄龍及文雪兒在戲中飾演角色「Elaine」的父母，二人異口同聲表示上次合作已是 40 多年前的電影，但因二人相識多年亦時有聚會，所以拍攝時默契十足。