劉佩玥 陳家樂愛運用App投資理財

陳家樂(家樂)、劉佩玥(Moon)合作電視劇《把關者們》成為好友，兩人昨晚與中銀香港個人金融及財富管理部客層管理處主管温晞文(Tania)開Live，分享用手機App理財投資的心得。

在直播互動分享會時，家樂與Moon重提不少拍攝時的趣事，家樂笑言，拍完《把關者們》後各有各忙，今次直播終於可與好拍檔重聚；而Moon就大爆家樂會在工餘時間密密撳手機：「當初以為家樂休息時打機玩遊戲，原來佢用手機App處理個人投資。」

鍾愛穩健投資增值

家樂在直播中與Moon交換不少投資心得，二人均稱由於職業作息不定時，不少理財都要靠手機App處理，家樂說：「認同要將收入穩健地投資增值。」二人又表示，現在是事業搏殺期，努力工作之餘，更要學習投資，當中課題包括儲蓄、投資股票，甚至買磚頭等，Moon笑說：「我屬於『小資女』投資人士，認同投資金額應量力而為，我嘅理財投資plan以穩健保本為目標，同埋有接觸買賣碎股。」

家樂自言喜歡金額上的靈活彈性，最近嘗試買碎股，適合他量力而為的財產管理哲學，他說：「今次開Live，真係從Tania身上學識更多一般碎股交易嘅知識。我覺得買賣碎股係一項幾好投資，因為流動資金唔使太多，如果想買一啲一手金額好大嘅股票，未必可以一次過買到，如果可以用較低入場費完成交易，風險低一啲，又唔使用一大筆錢，更加靈活，方便我呢啲年輕人。」