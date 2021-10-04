劉偉強 姚子羚賀廣告導演Bolie Wong新作《攝︱導︱行》

導演劉偉強、姚子羚、Aka@SUPER GIRL、李妍及蔡頌思等，早前出席廣告導演Bolie Wong(黃偉雄)的廣告及公關公司成立20周年，同場還即席播放Bolie的新作《攝︱導︱行》。姚子羚表示：「同Bolie未合作過，不過一直都好友死黨，所以今次特別嚟賀佢。」女團Super Girl的Aka則稱：「Bolie響SG組合剛出道時，已經用我哋去日本、韓國同埋塞班拍攝相機器材廣告，令到我哋人氣急升。」Bolie自家公司的20周年廣告，開場出現的一對明亮眼晴，就是Aka「客串演出」。

談到《攝︱導︱行》，Bolie說：「呢個計劃係希望透呢齣作品，向大眾介紹香港攝影界嘅幕後創作人，廣邀響攝影、藝術同影視領域中各領風彩嘅多位導演、攝影師參與，呢一次參與嘅行內嘉賓，不但有曾經拍攝經典作品嘅資深前輩，亦有相對年輕一輩。佢哋會係螢幕前利用獨有嘅鏡頭表達，分享自己響畫面同故事上個人嘅追求。」