劉德華入行40周年 新歌親自填詞用143字答謝歌迷

今年正值是劉德華入行40週年，華仔在這特別日子親自填詞，撰寫了新歌《奉陪到底》，獻給多年來一直支持他的fans、友好、合作夥伴，以這份濃情厚意，為這個值得紀念的40週年，作為另一個序幕開始。昨晚華仔在網絡平台首次公開演唱《奉陪到底》一曲，觀看人次過億，得到莫大迴響 。

華仔憑歌寄意，感謝多年來對他不離不棄的歌迷，華仔常言道，沒有歌迷的支持，他不能走到今時今日，回饋歌迷之餘，華仔在這段日子，非常感激曾與他共事的戰友，包括台前幕後好友、音樂上的合作伙伴與及他的好同事，沒有大家努力，沒有今天的劉德華。華仔承諾在未來日子繼續與大家「奉陪到底」並肩作戰，正如歌詞一樣。

由心而發，華仔以不足半小時，用了143個字的歌詞，記住了大家無底線的一份愛，感恩與大家一起走過的日子。

40年前的華仔，誰也不是，只是芸芸的逐夢者。2021年，認識劉德華這名字的，跨度幾代人，萬萬千千的觀賞者，或從電視劇、電影、歌曲、演唱會見著他…實在是「萍水相遇」。年復年，大家熱度不減，那份堅定…切實是「奉陪到底」，就如歌詞一樣「從沒想過有誰為我這樣，萍水相遇，然後一生無底線給我，奉陪到底。」