劉德華開工度60歲生日 拍片送粉絲祝願一切都恢復平靜

劉德華今日(27日)六十歲大壽，「華仔天地」昨晚(26日)率先發布華仔送給粉絲的「禮物」，今年「登六」兼出道40年的華仔，因開工無法親身與粉絲見面，他特地錄製一段長約15分鐘的歌唱短片與粉絲共慶生。華仔表示原打算以直播音樂會形式與粉絲見面，但因為隔離「加監」7天，在中秋節那天完成隔離後，便直接投入拍戲，生日也在工作中度過，只能送上預錄製片。他許願說：「我希望在我生日之後，就會一切都恢復平靜，世界健健康康，個個平平安安。」

隔離「加監」又食又瞓

華仔在影片中先後唱出《忘情水》、《月亮代表我的心》和《奉陪到底》3首歌，主要以廣東話夾雜普通話跟粉絲傾偈，他回想去年生日透過直播與大家見面，轉眼間已一年，還像幾天前的發生的事。他表示，今年隔離了3次，1次在廣州、2次是去北京， 第3次由14天的隔離變成21天，他自爆，「這次我甚麼都沒做，我沒試過這麼懶惰，我從來沒試過這樣的，又吃、又睡，不知道為什麼想胖一點點，但是也沒胖。」

感謝粉絲祝福

影片尾聲，視粉絲如「家人」的華仔以「希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」畫句號。片尾還有華仔洗剪頭髮、錄製短片的花絮。影片公布後，華仔回覆傳媒表示，「今天生日在工作中渡過，感謝所有工作人員和『家人』祝福，未來日子期望與大家繼續分享美好時光。」