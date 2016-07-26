劉慕裳曾拍《空手道》 杜汶澤、鄧麗欣賀奪銅牌

香港代表劉慕裳(Grace)出戰女子空手道個人形項目，成功摘銅牌，她曾客串杜汶澤自編自導自演電影《空手道》，日前阿澤籲大家為Grace打氣。Grace亦都轉載他的帖文，寫道︰「多謝杜演。」



昨日Grace擊敗土耳其選手Dilara Bozan，順利為港隊奪得第二面銅牌。未開賽阿澤已經於社交平台為Grace打氣，他拍下畫面說︰「呢個馬，真係世界級！A組排名第二、僅次於世界冠軍西班牙選手。今晚！銅牌賽！」比賽完畢，阿澤再留言：「掂呀！銅牌呀！」更模仿Grace比賽時的英姿。

網友讚Grace水著照健康性感

而戲中另一拍檔鄧麗欣(Stephy)，賽前已為Grace打氣，寫下：「平川真理(戲中角色名)以堅毅的眼神來為下午比賽的劉慕裳打氣！」而Grace摘下銅牌後，Stephy即發文送上祝賀：「Congrats！」而為港爭光的Grace，其IG引來大批網友關注，更翻出她舊日的水著照，讚她健康又性感。