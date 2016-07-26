Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
劉慕裳曾拍《空手道》 杜汶澤、鄧麗欣賀奪銅牌
48 分前
#Hashtags
劉慕裳杜汶澤鄧麗欣
劉慕裳曾拍《空手道》 杜汶澤、鄧麗欣賀奪銅牌
news-images
Stephy一早留言為Grace及單車選手李慧詩打氣。

香港代表劉慕裳(Grace)出戰女子空手道個人形項目，成功摘銅牌，她曾客串杜汶澤自編自導自演電影《空手道》，日前阿澤籲大家為Grace打氣。Grace亦都轉載他的帖文，寫道︰「多謝杜演。」
 

昨日Grace擊敗土耳其選手Dilara Bozan，順利為港隊奪得第二面銅牌。未開賽阿澤已經於社交平台為Grace打氣，他拍下畫面說︰「呢個馬，真係世界級！A組排名第二、僅次於世界冠軍西班牙選手。今晚！銅牌賽！」比賽完畢，阿澤再留言：「掂呀！銅牌呀！」更模仿Grace比賽時的英姿。

news-images
阿澤模仿Grace出賽前的英姿。

網友讚Grace水著照健康性感
而戲中另一拍檔鄧麗欣(Stephy)，賽前已為Grace打氣，寫下：「平川真理(戲中角色名)以堅毅的眼神來為下午比賽的劉慕裳打氣！」而Grace摘下銅牌後，Stephy即發文送上祝賀：「Congrats！」而為港爭光的Grace，其IG引來大批網友關注，更翻出她舊日的水著照，讚她健康又性感。

news-images
網民讚Grace的泳裝造型健康又性感。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/劉慕裳曾拍《空手道》-杜汶澤、鄧麗欣賀奪銅牌-279211
#Hashtags
劉慕裳杜汶澤鄧麗欣
Am730

張瞻成鏡粉 柳應廷唔覺張繼聰呷醋

Lokman密手接廣告 提余潔滢Tiger口窒窒

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
張瞻成鏡粉 柳應廷唔覺張繼聰呷醋
Am730
Am730
Lokman密手接廣告 提余潔滢Tiger口窒窒
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多