劉鑾雄接種復必泰 甘比12歲大女愈來愈靚

華人置業前主席劉鑾雄(大劉)太太陳凱韻(甘比)在IG上載一家三口的照片，甘比留言說︰「Josephine(劉秀樺) 已經12歲，今日陪爸爸一齊打。」相中見到Josephine已經長到跟媽媽差不多高，皮膚白皙，留有一把長長頭髮。雖然Josephine戴住口罩，但仍難掩她的美貌。本身Josephine小時候跟媽媽甘比長得餅印一樣，二人拍在一起，有不少人留言大讚她們似兩姊妹。

甘比亦上載了大劉接種疫苗的照片，相中見到大劉清減了不少，他們更與香港公務員事務局局長聶德權拍照。甘比寫道︰「雖然今日天文台早上發出黑色暴雨警告信號，但感恩中午前天氣好轉，令華人置業集團疫苗接種日順利如期舉行。劉鑾雄先生、我大女兒、家人、集團同事、以及集團相關物業租戶的員工均成功接種了首劑『復必泰』疫苗，一同為抗疫出一分力。在此我想特別多謝專程到場打氣的香港公務員事務局局長聶德權先生，以及提供外展接種服務的天下仁心醫療集團。#我自己一早打咗啦」

大劉透過公關表示「我今日和12歲的女兒秀樺身體力行接種了疫苗 。除了保障自己及家人的身體健康我更希望 藉此支持中國及香港政府。期望 大家一起為我們的家園出一分力共同渡過疫情難關。」