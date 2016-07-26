力圖打排球｜被Jer指似媽媽 雪雪BB好傷心 鄧俊文評MIRROR球技 Ian反差最大

謝影雪與鄧俊文今日出席ViuTV《力圖打排球》記者會，兩人與MIRROR六子陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、邱傲然(Tiger)和王智德(Alton)打羽毛球，謝影雪笑言能夠「自肥」很開心，兩人均表示能夠與自己欣賞的組合打自己喜歡的運動很高興。不過，Jer柳應廷在記者會上，形容跟謝影雪打羽毛球感覺似「公園的媽媽跟囝囝打波」，雪雪BB慘變媽媽，她直言好傷心，「可能近來的電影，令他對媽媽的感覺較大，別再提了，好傷心！」

談到MIRROR六子的球技，鄧俊文就表示Tiger的球技令他喜出望外，「他們說Frankie的球技最好，但他沒有來，但原來Tiger的球好勁，我們要留心，不可以給他機會剎球。」至於那位成員最有進步空間？他尷尬表示，「Ian打排球很勁，但羽毛球要拎住球拍，不太習慣，所以有時擊唔中個波。」

最近兩人頻頻出席ViuTV活動，當被問到可有興趣拍劇時，他們異口同聲說不，謝影雪回應說，「早排奧運心情緊張，很大壓力，現時再慢慢提升訓練量，所以可趁機放鬆心情，未來都會專注訓練。」對於有傳ViuTV有意請他們擔任音樂節目《Chill Club》的嘉賓，她相信只是開玩笑，「我們打波就叻，唱歌還是交給他們了。」

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