力圖打排球｜鄧麗欣期待與雪雪組女版「鄧謝配」 盼與MIRROR同台跳舞

鄧麗欣今日出席ViuTV的《力圖打排球》記者會，教導兩位羽毛球港隊代表謝影雪和鄧俊文打排球，她直言感壓力，「他們是出色的運動員，可以教他們另一種運動，對我來說是殊榮。」她表示跟謝影雪有私下交流打排球心得，「雪雪也很喜歡打排球，期待將來她退役時，可以跟她組成另一種『鄧謝配』。」

想拍《男排2》或電影版

Stephy再次與「力圖」隊員聚首，她表示昨天綵排時，特別感觸，「覺得他們怎麼又長高了咁多？好似姨姨睇著小朋友長大，很有回憶，其實不過是一年前的畫面，像中學的回憶片段。」她直言勾起不少開心的回憶，也期待有機會再合作，但要視乎MIRROR的檔期，「如果有機會再合作，也有興趣拍《男排2》或電影版，之前儲了一些感情，再次拍攝時一次會更好玩。」除了拍戲，Stephy也希望能與MIRROR一起跳舞，「或可加入他們的MV或騷，那便可以一起跳舞，做甚麼也沒所謂，最緊要大家可在台上開心跳舞。」

新戀情 順其自然

目前回復單身的Stephy，被問到心情如何時，她表示，「OK啊，一直都很忙碌，所以會專注在事業上。」對於跟王子分手的原因，她直言不欲多談，希望保留一點空間，至於為王子澄清花心傳聞，她回應說，「我覺得要將我知道的告訴大家，不想他被誤會。」對於迎接新戀情，她就表示，雖然身邊朋友都熱心介紹，但一直忙於工作，「我希望順其自然，隨緣。」