力圖打排球｜MIRROR送驚喜 楊愛瑾現身鄧麗欣喜極而泣

去年ViuTV的人氣劇集《男排女將》的「力圖」神隊友與「家瑜」教練昨晚(4日)在《力圖打排球》再次聚首，而「家瑜」鄧麗欣(Stephy)和「黃金Sir」陳宇琛分別帶領MIRROR成員與ERROR成員，與真力臻排球隊對戰，並與港隊羽毛球混雙代表謝影雪和鄧俊文打羽球。

其間，Stephy有笑有痛有淚，她先在熱身遊戲環節被陳子豐以排球擊中，其後對戰ERROR隊時，被193殺波打中臉部，雖然慘食兩波餅，能夠與「力圖仔」重聚的Stephy仍笑得開懷。節目中，Stephy演唱《男排女將》主題曲《著地》、Anson Lo(盧瀚霆)與MIRROR成員合唱《神隊友》，回憶返晒來。

最令Stephy感動是昔日女團Cookies的隊友楊愛瑾(Miki)，以秘密武器的姿態驚喜現身，Stephy被嚇到「O嘴」不懂反應，Miki上前與她相擁，Stephy大呼，「點解我會喊嘅，明明前排先見完，真係令我好有回憶！」接著Anson Lo解釋說，「之前拍《調教你MIRROR》時，你(Stephy)說過很懷念以前組合的生活，所以覺得今日能邀請Miki來，可以為你打一齊強心針。MIRORR隊雖有Stephy和前港隊代表「排球王子」陳卓賢(Ian)助陣，各隊友絕不欺場，近期勤力操肌的Edan(呂爵安)的殺球狠勁有力，Jer亦多次瞓身救波，最後以9比較勝出，而親身落場的Stephy更從Miki手上獲頒「最有價值球員」獎。