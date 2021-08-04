勸勉演員謙虛協助導演成功 發哥︰支持香港電影要俾啲心機

周潤發(發哥)在浸會大學接受頒授「榮譽人文學博士」後，和電影《無雙》合作的莊文強導演，與200多浸大學生舉行分享會。莊文強導演問發哥收到劇本之後，如何準備，他說︰「會分析每一場戲，好似《無雙》角色係虛但我要做到實，要呃到觀眾，要點做到真？我會係劇本做Mark，記得大學拍嘅一場，要到第二、三個Take 至捉到導演感覺，有時對白寫同講唔一樣，要化成角色口吻，所以每場我都重新寫對白、再做一次俾導演睇，要做好足準備，電影關乎到我前途、收入，好緊要，仲關乎到香港電影，支持香港電影係要俾啲心機。」

發哥又指收到劇本未如理想，演員要放下身段，因為新導演有時會震攝於有經驗演員，所以演員就要以謙虛態度去協助導演。他認為演員職責希望導演成功，演員是去服務個角色，要感動到觀眾。發哥補充說：「演員遇到溝通唔到嘅導演、唔太理想嘅劇本，演員唔好理太多嘢，只需要做好個角色，宜家演員太多顧忌、想做到咁做到咁、外國好多演員係經過訓練，做戲做到好自然，做戲好簡單，我好欣賞吳孟達，你覺佢演出好誇張、但依個就係佢嘅角色。」

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一向風趣的發哥又分享得到台前幕後愛戴之道，自爆當年在無綫不見天日拍劇時，不時會自掏腰包麻煩工作人員買豬扒牛扒，與台前幕邊拍邊「巴別橋」(BBQ)，次數之多有日連盧海鵬鵬哥忍唔住問：「你哋成日講條橋，其實係邊？」最後發哥以招牌式與學生自拍大合照外，還分組與電影系男、女學生合照，台下隨即起哄，發哥和莊導演走到台下官方合照時，又主動問學生開不開心，笑言將來得閒無事做，會回來再同家分享。