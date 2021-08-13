化身星級店長派湯 林二汶愛「烚下烚下」減壓

林二汶早前應Talk Friday之邀，到荃灣一間食店擔任快閃店長，即場煲湯展廚藝，並分享減壓心得。二汶坦言因怕彈油，平日不常下廚，但喜歡以電飯煲烹調，「推介大家整黑椒三文魚飯，好簡單，一定成功。」二汶為一連兩個星期五(10月22及29日)的「為你送湯」活動打頭陣，藉著分享靚湯鼓勵大家與摯愛分享心事。

鍾意睇剃頭髮片

問二汶會如何排解負面情緒？她透露最新習慣是看ASMR片，「我很喜歡睇剃頭髮及做陶瓷的ASMR片，有時一看就一兩小時，無論聲音或者視覺都好疏解好治癒。」她表示，遇到壓力人就會亂，所以她不會將焦點放上大壓力上，反會問自己應如何排好工作的次序。她強調，「要學習跟別人及與自己溝通，才可以真正改善精神健康。另外，要對自己敏感，不要逃避壓力。」她會選擇跟志同道合的伙伴、家人等傾訴，「聽到人人都大壓力，原來大家都一樣，互相傾訴紓緩，就會覺得放鬆一點。」此外，與三五知己良朋「烚下烚下」打邊爐，亦是她的心水減壓活動，「幾Relax，同朋友傾下無聊東西就會放鬆，有時談心不用太沉重，陪伴都好緊要。」「為你送湯」活動設有10個

「為你送湯」免費活動

日期：10月22日、29日一連兩個星期五

時間：中午12點至晚上8點靚湯分享站：銀杏館、Green Common、Classified等10間食肆。

每人可獲贈兩杯免費湯品，如：白菜乾無花果雪耳腰果湯、蟲草花合桃百合淮山湯、三元湯、桂圓大棗蓮子湯、大蒜薯蓉湯等，湯品數量有限，送完即止。

