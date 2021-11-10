十月初五的月光｜姚嘉妮演萬朱沙華夠「殺氣」監製讚胡鴻鈞演得好

無綫台慶劇《十月初五的月光》將接檔《換命真相》於11月22日（周一）起逢周一至周五晚八點半翡翠台播出。舊版《十月初五》叫好又叫座，QE、君好、文初及禮信等角色全部深入民心，今次無綫重拍經典劇集，並找來新生代演員何依婷、胡鴻鈞、羅天宇等擔正男、女主，QE則由實力派演員米雪飾演。

姚嘉妮演萬朱莎華

劇中另一角色最惹起網民關注的，當然是「萬朱沙華」一角，當年此角由陳曼娜飾演，其演出非常搶鏡兼說話尖酸刻薄，而她的口頭禪︰「我萬朱莎華就最講道理㗎嘞！」深深印在觀眾腦海中，網民坦言此句絕對是「有聲po」。今次則由姚嘉妮飾演此角，不少網民擔心嘉妮演技雖好，但似乎未夠「八婆」；但觀乎官方發布劇照，嘉妮舉手投足都有股「辣勁」，滿臉的憤怒、不耐煩與不甘心，明顯是狠角色，至於巴辣度與陳曼娜能否比併，則要待劇集正式播出後才有分曉。

讚胡鴻鈞演得好

胡鴻鈞飾演的初哥哥之前由萬人迷張智霖擔正，「珠玉在前」難免有所比較；不過監製陳志江並不擔心胡鴻鈞會被比下去：「佢演得好好喎！佢係一個好活潑開朗嘅人，所以睇佢啲戲會好開心。而且佢做感情戲都做得好好，有場獨腳戲做得好出色，係以往你哋冇見過嘅胡鴻鈞。」

客串陣用更精彩

海報右上角，則列有是次「特別演出」陣容，包括近日在多套劇集中均有精彩演出的劉佩玥，另外還有張頴康、莊思明、余德丞、黃嘉樂、丁子朗及李國麟。監製陳志江透露雖然只是特別演出，但每位演員都很有發揮，粒粒都是劇中彩蛋：「劉佩玥要好後期先出場，但佢個角色係擔當住非常重要嘅任務，大家一定會鍾意嘅。丁子朗就做毒男，個造型都幾特別，但現階段暫時保持神秘感先。余德丞係年青版祝展輝，都幾多戲份，而佢都充份演繹到小鮮肉嘅感覺。黃嘉樂個角色就會同萬朱沙華嗌交，係咪聽落都好刺激？」