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卓韻芝 張進翹 王嘉儀 Big Spoon Clockenflap Music開咪
2 小時前
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Clockenflap Music卓韻芝張進翹王嘉儀Big Spoon
卓韻芝 張進翹 王嘉儀 Big Spoon Clockenflap Music開咪
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卓韻芝於新節目《Frequency》中，分享她的生活隨想，認真介紹每一首她精選的歌曲，希望樂迷能夠記得這些美好聲音。每一個月的第一個星期六更新。

由Clockenflap音樂藝術節引伸出的網上音樂平台Clockenflap Music，推出4個全新的粵語節目。4個節目由四位全新加盟的主持人主理，包括全能型才女卓韻芝、新晉人氣創作人Manson張進翹、香港唱作歌手Sophy王嘉儀及本地饒舌歌手Big Spoon大匙羹(同時為香港華納唱片Hip-hop及R&B的負責人)。所有節目第一集已於本月17日推出，後續的節目將於每一個月的特定周六定期更新。所有節目首集已於 www.clockenflapmusic.com 開放予樂迷免費收聽。

Clockenflap Music於去年8月成立以來，為樂迷提供一個全新的渠道去發掘新音樂、了解大熱作品以外的滄海遺珠，以及探索由樂迷鍾愛的音樂人，獨家親自準備的精選歌單。一眾樂迷可以從於網上上收聽由來自香港、亞洲和世界各地DJ、音樂人和音樂圈業界人士合作炮製的一系列精彩節目及內容，當中包括 The Vaccines、Cigarette After Sex、HYUKOH、9M88及LEO 王等擔任嘉賓主持。www.clockenflapmusic.com/

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唱作歌手王嘉儀(Sophy)，主持的《耳目染》，每集會從音樂產業不同版塊，如唱作人、唱片製作及編曲、MV導演等進行訪談。一如節目英文名稱Whisper To Me所示，儼如這個人人都愛「voice out」的時代背景下，一群創作者之間的悄悄話與默默交流，一起耳濡目染。第一集請來創作歌手王菀之作嘉賓，大談流行音樂與藝術之間的種種。
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唱作人張進翹(Manson)主持節目《多一張船飛》中，分享他的私密歌單、他對音樂、成長聆聽經驗，以及創作乃至生活各種觀察與想法，全面展現不同面向，滿足大家對他的好奇心。節目逢每月第二個周六播出。
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身兼rapper與製作人身份的Big Spoon(大匙羹) 主持節目《乾坤大匙羹》，每月的第四個星期六播出，節目聚焦 Hip-Hop 及 R&B音樂，廣邀幕前幕後行內人士激請對話，探討相關OG故事，又詳談他及朋友眼中，該音樂風格在香港的發展脈絡，興之所至更有一些freestyle或beatbox的即場表演
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/卓韻芝-張進翹-王嘉儀-big-spoon-clockenflap-music開咪-272594
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