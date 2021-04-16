卓韻芝 張進翹 王嘉儀 Big Spoon Clockenflap Music開咪

由Clockenflap音樂藝術節引伸出的網上音樂平台Clockenflap Music，推出4個全新的粵語節目。4個節目由四位全新加盟的主持人主理，包括全能型才女卓韻芝、新晉人氣創作人Manson張進翹、香港唱作歌手Sophy王嘉儀及本地饒舌歌手Big Spoon大匙羹(同時為香港華納唱片Hip-hop及R&B的負責人)。所有節目第一集已於本月17日推出，後續的節目將於每一個月的特定周六定期更新。所有節目首集已於 www.clockenflapmusic.com 開放予樂迷免費收聽。

Clockenflap Music於去年8月成立以來，為樂迷提供一個全新的渠道去發掘新音樂、了解大熱作品以外的滄海遺珠，以及探索由樂迷鍾愛的音樂人，獨家親自準備的精選歌單。一眾樂迷可以從於網上上收聽由來自香港、亞洲和世界各地DJ、音樂人和音樂圈業界人士合作炮製的一系列精彩節目及內容，當中包括 The Vaccines、Cigarette After Sex、HYUKOH、9M88及LEO 王等擔任嘉賓主持。www.clockenflapmusic.com/