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占士邦｜《生死有時》全球開畫票房1.1億美元
5 小時前
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DanielCraig占士邦007生死有時票房
占士邦｜《生死有時》全球開畫票房1.1億美元
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古巴女星Ana De Armas，擁有西班牙血統的她，是片中最搶鏡的邦女郎。

英國型男丹尼爾基格(Daniel Craig)最後一次演出的占士邦電影《007：生死有時》(No Time to Die)，分別於周四、五、六全球開畫，網站Deadline報道，這齣占士邦第25部作品開畫日票房強勁，英國開畫日以1,420萬美元成為票房冠軍，周末票房更達3,000萬美元，打破2019年的《星球大戰：天行者崛起》票房紀錄。意大利、德國、瑞典、香港等14個地方的IMAX戲院，加上墨西哥、荷蘭等地的開畫日，票房大收8,850萬美元，香港開畫日大收426.8萬元票房。

丹尼爾獲邀打手印

雜誌《People》報道，53歲的丹尼爾基格於本月6日獲邀到荷李活星光大道打手印儀式，成為第2,704位留名影星，丹尼爾的打星位置，將放於前007男星羅渣摩亞(Roger Moore)旁邊，丹尼爾亦是第4位在星光大道留名的占士邦影星。

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丹尼爾飾演007簡直型到震。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/占士邦｜《生死有時》全球開畫票房1-1億美元-287099
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