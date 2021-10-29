占士邦｜《生死有時》大陸開畫 全球票房逾6億

英國型男丹尼爾基格(Daniel Craig)主演的最後一部占士邦片《007：生死有時》(No Time to Die)，周六在大陸開畫，連同星期日的票房，估計收入達2,900萬美元，成為占士邦電影系列在中國開畫成績最好的一部。

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英國票房史上排名第六

歐洲票房方面，《生死有時》已成為英國和愛爾蘭電影史上票房排名第六的電影，打破《星球大戰：最後絕地武士》(Star Wars：The Last Jedi)和《鐵達尼號》(Titanic)保持的票房紀錄。《生》片現時的全球票房已超過6億美元，網站Variety報道，《生》片製作費龐大，全球票房要達8億美元才可封蝕本門，以現時走勢，這齣占士邦片應可達到目標。

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