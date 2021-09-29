占士邦｜丹尼爾完美告別 《007: 生死有時》四大看點

等了又等，由丹尼爾基克(Daniel Craig)主演的《007: 生死有時》(No Time To Die)終於公映，這也是由丹尼爾告別占士邦電影系列的作品。這系列打破過往007電影獨立成章的傳統，自2006年丹尼爾演新一代007占士邦開始，每集劇情環環相扣，來到最終章，在電影公司#NoTimeToSpoilers的呼籲下，007的終局留待觀眾親自揭曉，但入場前仍有四大看點值得留意，首先是記得準時入場。

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1.意大利古城飛車追逐戰

《007: 生死有時》是首部以IMAX拍攝的007系列電影，並設有3D版本。開場承傳上集結尾，占士邦與Madeleine驅車往意大利南部古城Matera度假，卻遇上四面埋伏的神秘幫派，於古城老橋、橫街窄巷上演驚險刺激的追逐戲碼，在IMAX全幕下觀賞的畫面亮麗震撼，實感十足，不容錯過。雖然動作場面有替身代拍，但拍攝時已年近半百的丹尼爾，在腳踝受傷未癒的情況下，仍有不少場面堅持親身上陣，絕對是寶刀末老，專業精神可嘉。

2. 丹尼爾交出最深情的占士邦

向來占士邦在007系列電影都是到處留情的型男，身邊索女如車輪轉，但自丹尼爾演接棒開始占士邦變得深情又專一。占士邦於《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale，2006年)痛失至愛Vesper Lynd(伊娃格蓮飾)後，從此拒絕再愛，直至在上集《007：鬼影帝國》(Spectre，2015年)遇上Madeleine Swann(蕾雅絲端飾)，兩人在影片結尾時駕車絕塵而去，今集將進一步揭示這位令占士邦傾情女子背後的身世秘密，當兩人決定退隱江湖時，卻再次經歷信任與背叛的考驗。此外，本片亦會交代占士邦與情同手足的Felix Leiter(謝菲韋禮飾)、M(賴夫費恩斯飾)的關係，這些千絲萬縷的關係都直接影響占士邦的終局，讓丹尼爾為有血有肉的占士邦寫下圓滿句號。

3. 古巴索女Ana de Armas驚艷登場

今集女主角是演才智過人的心理學家Madeleine的Léa Seydoux，她演活了在複雜背景下成長的恐懼與掙扎，不過，最亮眼的是首度發場的新丁CIA特務Paloma(安娜德哈瑪斯,Ana de Armas)，穿上高跟鞋以一身deep V 晚裝現身，以機靈頭腦與矯捷身手，與經驗老到的占士邦聯手在一個神秘組織的聚會中，突破重重包圍。Ana de Armas的戲份不多，對劇情卻有著關鍵性影響，絕對是全片的亮點之一。現年33歲的Ana de Armas在暗黑科幻電影《銀翼殺手2049》演人工智慧的立體投影Joi而嶄露頭角，及後在《神探白朗：福比利大宅謀殺案》(Knives Out)與丹尼爾合作，她憑護士一角獲提名金球奬最佳音樂及喜劇類電影女主角。

4. 影帝雷米馬利克演奸角

本集還有奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)加盟演奸角Safin，當然值得令人期待，影帝出鏡不多，但壓場感十足，舉手投足都散發奸背後的隱藏傷痛。惟角色設計平面，他與Madeleine的複雜關係，以及成魔之路交代不足，局限了雷米馬利克的發揮，有點可惜。