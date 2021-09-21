占士邦｜丹尼爾繼任人明年揭曉

今個星期四(30日)在港上映的《007：生死有時》(No Time to Die)，絕對是近年最期待之作。電影兩年前煞科，因疫情關係遲遲未能上映，英國時間30日於倫敦舉行首映。最後一次飾演占士邦的男星丹尼爾基格(Daniel Craig)表示，占士邦繼任人不一定是男性，女性也可飾演占士邦。占士邦製片人Barbara Broccoli表示：「占士邦擁有悠久歷史，一直也由男性飾演。我們會加重女演員在占士邦電影內的地位。至於丹尼爾的繼任人，待明年才向大家宣布。」

湯哈迪成數最高

Marvel超英片飾演「邪神」洛基的男星Thomas Hiddleston，本應是下任占士邦熱門人選，可惜Thomas於4年前與樂壇天后Taylor Swift高調拍拖，有違占士邦形象，結果被飛出局。現時占士邦繼任人包括《毒魔》(Venon)湯哈迪(Tom Hardy)、《柏捷頓家族：名門韻事》型男Rege-Jean Page、《九個完美陌生人》(Nine Perfect Strangers)的Luke Evans等，當中以湯哈迪最大機會飾演下任占士邦。

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