專訪｜即使今日唔知聽日事 ToNick：我們還有彼此，堅持Be a Better Me

過去兩年，生活被疫症、離別、限聚、隔離包圍，面對著消費券也不可輕易化解的離愁別緒，珍惜同在是刻骨銘心的一課。樂隊ToNick下月將於九展舉行兩場名為「Here and Now」的演唱會，主音恆仔(趙善恆)坦言，「大家都有很多不同的情緒，別要只惋惜失去甚麼，要注重here and now，此時此地，我們仍留在這裡，應如何走下去？珍惜甚麼？我們還有彼此，互相守望。」

文：Grace 圖：陳奕釗

服裝：levis_hongkong

化妝：Kylah Chan



給力也得力

成軍14年，ToNick迎來第七次演唱會，門票火速售罄下，首次加開至兩場(7月3至4日)，4位成員滿是感恩，「ToNick在這刻仍繼續在這裡做音樂，正因有樂迷支持。」雖然再加場之聲仍不絕於耳，4子不想為開3場而縮短彩排時間，決定維持開兩場的決定，寧願用心做好每處細節，交出令觀眾滿意的表演。結他兼鍵琴手小龜(胡信希)保證，每場都會有嘉賓驚喜現身，歌曲的編排、配合舞台燈光與影像等視覺效果，會帶來嶄新的感覺，希望讓大家重拾力量，「這個時刻可能有經濟壓力或不同的外力告訴你，以前相信或擅長的東西已沒用，如何overcome？就是憑著我仍有你、你仍有我的信念，因為我相信，只要大家想到還有值得珍惜的東西，便有力量向前行。」4子從RubberBand和KOLOR的演唱會中，親身體驗同場集氣的感動，恆仔補充說，「今日唔知聽日事，珍惜當下的彼此，除了想給大家能量，也想感受觀眾給我們的能量。」



以音樂自我救贖

去年疫症初期，所有公開演出和工作都停頓，小龜坦言，「憂慮、困擾、懷疑自己，全都在我們身上發生，若說沒有不安，一定是欺騙你。」避唔到，就一齊捱，ToNick在疫情持續的年半間，共推出6支單曲，以音樂與歌迷連結，恆仔接著說，「《衰喺個掣度》是一種救贖，當大家不知怎做時，不如試試做首歌，然後有很多不同的情緒繼續寫下去，每首都刻骨銘心，表達內心的感受和情緒。」停擺的日子，各人有更多空間作新嘗試，以不同方式表達糾結情緒，鼓手晨曦(葉晨曦)在《衰喺個掣度》首次錄音唱rap，他半說笑指總算對樂隊有多點貢獻，「我不太懂其他樂器，但個天關了一度門，會為你開另一度門，唱rap的限制較少，較易表達。」最近推出的《離散序》則罕有地由小龜填詞，他解釋，「我很少填詞，去年有位好友離世，我與阿恆出席喪禮時，感受很深，所以寫了這歌，其實有不少人因疫症離世，如何陪伴逝者的親人，或者自己如何overcome？就是憑著可再相見的信念。」

未見果效 仍要相信

面對不斷改變的創作環境，難得是ToNick的作品仍能引發同呼同吸的共鳴，低音結他手Ryan(陳誦賢)表示，「ToNick做歌，從來都是從身邊事情找靈感，當刻有甚麼感覺就寫下來，很慶幸能與大家同行，一起面對這些巨大改變。」時勢紛亂，當每首歌都不是必然，更要守住初心，晨曦表示，「我們經常自我反省，究竟為甚麼而做？出發點是甚麼？終點往哪裡？如果出發點不夠純粹，不是為愛音樂而做，經驗告訴我們，這些都是雜質。」小龜表示，《鬼滅之日》初推出時回響不大，但生命力很強，先有「小薯茄」的麗英翻唱日本版，繼而大玩crossover合唱，最近又因ViuTV節目《擊戰》再次hit起來，「無論任何一首作品，都要好好珍惜地去做，因它有自己的冒險歷程。希望這故事也能給樂迷力量，有些事做了，不一定即時有回報或效果，但要對自己的信念或信息有信心，總有一天送達適當的人。」



起碼我做過

要選ToNick最標誌性的作品，四子異口同聲選上《T.O.N.I.C.K》，「這歌的一句歌詞『起碼我做過』，是我們做抉擇的法則，當抉擇成功，慶幸起碼我做過，即使失敗也不緊要，就像食一碟飯很難食，起碼我食過，下次不再揀。」從大學認識到組band， 從破爛天台屋搬到今日「上樓」的觀塘band房，經歷過band房火警、水浸、爆屎渠、表演被走數等不幸，一路走來，他們都秉承「起碼我做過」的信念，同時不忘精益求精。 Ryan表示，「重聽首兩張專輯，當時因器材或經驗所限，覺得不太滿意，所以會出一張黑膠碟(精選大碟)，是be a better me的概念，重新灌錄幾首早期的作品，以最raw、最organic的載體，重新呈現這些歌曲。」恆仔透露，重錄的《雪糕糯米磁》，其中的電話錄音部分，將會有新鮮得意的全新版本，呼籲樂迷留意，自言「入坑」愛上黑膠的他分享，「聽黑膠本身是一連串行動，要去買碟，翻閱印刷品的字，再放在唱盤上聽，就像一種儀式，你會很尊重地坐下聽。」說到底，就是珍惜當下。