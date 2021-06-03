去年涉兩案已判刑 柳俊江︰今天才是2020的終結

前新聞主播柳俊江去年9月在食肆涉襲擊男子被捕，被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件於4月判刑，柳俊江獲准自簽1000元，守行為12個月，並須付堂費500元。今日柳俊江再度現身法院，就去年12月涉嫌危險駕駛到九龍城裁判法院聽取判決，裁判官判他160小時社會服務令，停牌6個月並須上駕駛改進課程後才能領回駕駛執照。

柳俊江去年與太太鬧離婚，之後又涉及兩單官司，2020年對他來說絕不好過。現時兩單官司總算告一段落，柳俊江其後有感而發並在網上發文，表示「今天才是2020的終結。」

柳俊江全文如下︰

今天才是2020的終結，看似無盡的憂愁，在陽光下化為灰燼。無窮無盡的低谷，回頭一看，成了一片值得留下足印的遠景，前面還有高有低，但沒有恐懼埋伏。



一路上學懂了很多，是人生寶貴的一課，更看清楚自己的種種缺陷，珍惜還有一點可貴的地方。取捨、反省、修正、保留、發揮，各種模糊都成了型，方得踏實。



更要珍惜，在低處陪伴的人，不離不棄，甚至突如其來的同伴。一句說話，一個眼神，都銘記在心。



很久沒有過鬆一口氣的感覺，連喝水都不能好好享受。就在此刻，重新開始，為自己大叫一聲：加油！