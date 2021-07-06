去年簽約華納 林峯新歌MV不再無綫MODE

早前有傳林峯加盟華納重返樂壇，而華納日前在社交平台大賣關子，今日終於揭盅！林峯跟華納唱片其實早於2020年簽約，但奈何因為疫情關係，一直未有好機會對外公佈喜訊。久未出歌的林峯，今次夥拍一向合作的監製舒文，更首次跟林家謙合作。

新歌《唱情歌的人》由林家謙作曲，張楚翹作詞，而新歌MV亦都不再是昔日的風格，令人大叫新鮮。林峯非常喜歡新作：「《唱情歌的人》是一首旋律及歌詞都很感動的歌曲，也很耐聽，希望引起歌迷的共鳴。演繹林家謙創作的這首歌，難度非常之高，音調不停轉來轉去，很有挑戰性。」他希望今次透過歌曲答謝一直支持他的每一位，經過高高低低仍然為他而留下，繼續信任他。歌詞亦存在着一種盼望，鼓勵大家不要忘記身邊總會有相信你的人。

林峯表示加盟華納唱片已經一段時間了，因為疫情的關係，只是一直到最近才有機會錄歌，所以跟他們團隊已經合作了一段時間，也已經有一定的默契。他又指唱片公司已經找了很多自己從未合作過的音樂人合作，即將會陸陸續續推出很多新歌，希望會有更多新鮮感給大家。