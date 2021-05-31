又要搶飛｜C AllStar預告演唱會騷肌 King檢查胸肌：釗峰未夠On仔硬

男子組合C AllStar將於下月24及25日在紅館舉行《C AllStar 集合吧演唱會2021》，今次是C AllStar出道以來第3個紅館騷，亦是首次四面台表演，上周優先訂票，火速售罄，猶如為四子打下強心針。演唱會門票將於明早(16日)10時公開發售，他們因飛債纏身大感頭痛， 梁釗峰自言沒有內部門票，一臉可憐地向媽媽公開道歉：「媽媽，如果再要飛都要上網撳呀！」何建曦(Jase)祝願：「今次搶飛之戰，希望大家keyboard的F5掣安好啦！」

四子呼籲樂迷準時撲飛期間，陳健安(On仔)認真地用手指檢查釗峰胸肌，他說：「我幫大家Check吓，釗峰硬咗喎，做過咩嚟？」吳崇銘 (King)有樣學樣，篤完釗峰又篤On仔胸肌，再篤自己比較，然後一臉權威地說：「釗峰又未夠On仔咁硬！」釗峰自嘲胸肌不及On仔大，Jase卻說：「釗峰被On仔撳完之後硬咗！」四個大男孩為胸肌鬧笑一番後，King才認真表示：「大家練咗咁耐，當然會有啲服裝Show到成果。今次無論台、燈、聲和服裝，都比以往演唱會更貴更靚。對於全場劃一票價，他們大派定心丸：「人人平等，個個都係靚位，放心，無論坐邊個位都有可觀性。」