口水多過浪花｜ 炎明熹講3個字嚇窒鄭裕玲：你真係好啱做呢行

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)為宣傳新歌《真話的清高》，昨日接受鄭裕玲(Do姐)主持的電台節目訪問。節目Gigi獲Do姐大讚：「你真係好啱做呢行！」

提到她唱情歌《真話的清高》，年僅16歲的炎明熹被Do姐問到：「未拍過拖，點唱情歌？」Gigi說：「要靠幻想，以前睇歌詞就只係睇詞，好易忽略咗深層意思，今次有監製解釋就會知道個感情。」Do姐又叫她為自己評分，她說：「5分，10分滿分。」她又解釋只是僅僅合格的原因：「一分係勇氣分，其他分係因為我要慢慢成長。」

Do姐又問到：「第時要拍劇、唱歌，會唔會唔習慣？」Gigi 即反問：「DoDo姐你有咩Tips畀我？」Do姐：「叫姑丈幫妳煮嘢食。」其後二人談到伙食問題，Do 姐提到工作時的伙食特別差，Gigi明言自己沒有什麼特別喜好:「我冇一樣嘢特別鍾意，冇買靚衫習慣，我咩都鍾意食，除咗唔食得嘅嘢。」DoDo姐就好奇問是什麼，Gigi 爆出：「米田共。」三個字，搞到Do姐都窒一窒先畀到反應，然後笑指她很適合做這行。