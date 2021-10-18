古天樂最愛kayan9896 「試當真」計劃開戲

由游學修、許賢、蘇致豪(蘇豪)創立的YouTube頻道「試當真」，前晚於九展StarHall舉行日夜兩場「一周年現場版」演出，開show前有大批警察在場戒備。而日場有鄧麗欣擔任嘉賓，夜場則有古天樂驚喜登場。



夜場驚喜現身的古天樂，在「Channel 需要仔」環節擔任嘉賓。游學修自爆從來稱呼古天樂做古生，沒稱呼過古仔，古天樂答道：「叫我古仔得啦！」當游學修叫他「古仔」時，不料古天樂回應，「點呀修哥！」引來哄堂大笑。問古天樂最欣賞Channel哪位女藝人時，他點名：「最欣賞Locker條女(吳家忻/@kayan9896)，嗰條片最多人睇。」

「試當真」一年內從網台走上舞台，游學修直言路難行，「2020年10月26號，當時我破咗產交唔到租。2021年10月26號，多謝你哋喺度陪住我。」他坦言，開創《試當真》只因「我嬲，我唔忿氣」，他認為拍片、捧人或搵錢未必要跟主流方式，當他問觀眾會否看「試當真」拍的電影，獲得熱烈回應。

《係咁先啦》原來隱喻移民

另外兩位主創許賢和蘇豪亦有分享，兩人合唱的《係咁先啦》隱喻移民主題，許賢坦言，家人以及不少「出生入死」的好友均會移民，令他試過坐在海旁哭：「原來去到咁切身，係頂唔順。」蘇豪自言創作是由於想跟人分享，「希望呢個空間愈來愈多人，同埋可以繼續認真玩落去。」

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