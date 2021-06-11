古天樂與ERROR拍搞笑廣告 193大跳《今期流行》被大腳踢走

憑《ERROR自肥企画》人氣急升的ERROR和「無制限OT編集団」的Agent L. (曹梓冲)，近日與古天樂拍廣告，還有盧覓雪「美色」客串。廣告開始見肥仔(梁業)瞓地嗌好熱，保錡敷冰，阿Dee(何啟華)則擺出「鳯凰不死鳥」的姿勢散熱，Agent L.繼續以黑超「實Q」look現身，拿著風扇的193(郭嘉駿)指著Agent L說：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」

然後到古天樂登場，他坐在打開門的雪櫃旁邊，手拿小風扇問193：「咁你又知唔知我咩料呀？肥Doi，去開冷氣。」肥仔反問：「咁黑都怕熱嘅？」古仔即時掌拍肥仔的臉，繼而盧覓雪出場問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」

接著，眾人起哄叫古仔除衫，古仔與ERROR穿上夏威夷裇落力跳舞，193更大膽地在古仔面前跳《今期流行》的拜神舞，被古仔大腳踢開，甚至叫停他的騎呢舞姿。古仔又經常捉住肥仔，箍頸又用沙鎚打他的肚腩，非常搞笑。

廣告片發布後，阿Dee在IG上載影片，笑言古仔可順便試鏡搵新人：「作為一個演員，無時無刻都要準備好，古生今次可能係嚟casting㗎！上大銀幕指日可待。」而首次拍廣告的Agent L.則表示：「 第一次見到古生真人Not Secured！」

盧覓雪在社交平台先貼出大合照，表示：「跟多位型男合作(各種唔同類型嘅型啦)），仲要有大膽演出(除衫喎)，話哂人哋係女仔嚟，會害羞嫁嘛，你睇我紅都面哂，萬綠叢中一點紅。」然後又大曬與古天樂和Agent L.的合照，「同古生一齊我覺得非常之開心，但喺Agent L.隔籬又覺得好有安全感，你話兩個揀邊個好？」不少網民大讚廣告好好笑，羨慕雪雪BB可以親近男神古仔。