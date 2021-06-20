古巨基盼與樂壇新人合作 網民推介MIRROR、細貓、爆炸MIKE獻唱自薦

早前專心湊仔的好爸爸古巨基，近日出關在社交平台公布全新音樂企劃，他留言表示「香港樂壇有很多好歌聲，值得被更多人聽到！」新企劃名為《 I REALLY LOVE TO SING 》(簡稱：I. R. L. T. S)，將推出兩張專輯，盼與新晉歌手、樂隊或創作班底合作，他特地開live徵求網民的䀡地意見。

基仔的新企劃「Album1」將邀請10個值得被更多樂迷喜歡的新晉歌手/樂隊組合，與他改編及合唱10首粵語單曲，「Album2」則會邀請全新班子的新晉創作人/唱作人/唱作樂隊，為他創作及製作10首全新粵語作品。

昨晚他開Live請樂迷推薦近年實力與才華兼備的新晉歌手/樂隊組合，其間小肥、關心妍、KB等先後向他提供心水新人，MIRROR成員姜濤、Ian(陳卓賢)、Jer(柳應廷)、Jeremy(李駿傑)，以及應智越(細貓)、林家謙、《樂壇已死》的唱作歌手吳林峰等，都榜上有名。其實，基仔上月欣賞MIRROR演唱會後，亦大讚12子的演出高質又具壓台感，為樂壇的摩打加入了新電池。

古巨基亦與幾位樂壇新人對話，出身自《全民造星》的細貓、爆炸頭阿Mike (曾比特)均主動要求連線，兩人均視基仔為偶像，異口同聲表示，自細已聽基仔的歌，又指「你是我第一個追聽的男歌手，唱K都是唱你的歌.......」兩人的興奮表現雖令基仔尷尬不已，但他亦不忘大讚兩位新人，基仔自言一直有留意細貓，「你好努力，唱得好好又好用心做歌，要加油！」兩人為求有合作機會，更即席獻唱，Mike更自彈自唱基仔的《必殺技》，盡顯音樂才華，獲基仔大讚，「我買你將來一定同你個頭一樣爆！我們再私底下聯絡。」