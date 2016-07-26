台創作歌手鄭宜農 周六舉行《完人線上tour》

身兼作家、演員及創作歌手的台灣鄭宜農(Enno Cheng)，2007年憑電影《夏天的尾巴》出道，2011年發行首張個人專輯《海王星》；2017年第二張個人專輯《Pluto》(冥王星)，並曾來香港參演《小呼叫音樂節》。2019年以群體為主題，發行最新專輯《給天王星》。是「猛虎巧克力」及「小福氣」樂團的成員。

才華洋溢的Enno，沒有因疫情而停下音樂創作腳步，除透過《家裡的小巡迴》 Twitch直播，與觀眾線上互動及準備新專輯之外，更將於本月24日(星期六)推出線上演唱會《完人線上tour》，以強調戴上耳機聆聽的特殊體驗，透過網路與全球樂迷進行打開感官的音樂對話。

《完人線上tour》演出約45分鐘，Enno 將與製作人ChunHo攜手組成雙人陣容，以針對耳機這個嶄新的聆聽方式，來為演出歌曲進行全新編曲，強調使用耳機親密聆聽，以及製作團隊精心打造的精彩視覺，利用左右聲道的互動、日常中小小的難以注意到的 ASMR(自主性感官經絡反應)，呈現「完人」 概念，為樂迷獻上特殊的線上演唱會體驗。

鄭宜農誠邀樂迷本月24日晚上8時，一起宅在屋企戴上headphone，用電視、電腦、手機收睇，在沙發上衝浪、在書櫃前搖擺，享受日常裡感官打開的剎那，與自己、世界展開對話，來一場家裡的耳機派對。

《鄭宜農2021——完人線上tour》

日期：7月24日(晚上8時)

票價：台幣$650(約為港幣$180)

購票及查詢：https://bit.ly/EnnoTour2021