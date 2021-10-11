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台灣乜都拜｜七師傅指肥仔淫邪要收驚
2021-10-11
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193郭嘉駿肥仔七師傅ERROR台灣乜都拜陳俞希余逸思許綽婷
台灣乜都拜｜七師傅指肥仔淫邪要收驚
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首集《台灣乜都拜》請來七師傅、193和肥仔任嘉賓。

由陳俞希(Hailey)及余逸思(Yoshi)以及居台的許綽婷(AV)主持的ViuTV全新節目《台灣乜都拜》，由今晚(11日)起開播，節目以介紹台灣特色廟宇的有趣故事和千奇百趣的占卜算命體驗為主，每集邀請不同嘉賓進行問答遊戲贏獎品。

在今、明兩晚(11及12日)播出的兩集，邀得ERROR成員193(郭嘉駿)和肥仔(梁業)，以及七仙羽師傅擔任嘉賓，七師傅被問到在場誰最淫邪時，她不禁偷笑指非肥仔莫屬：「你睇吓佢望住Hailey嘅眼神就知！」Hailey聞言後哭笑不得，而七師傅更即場幫肥仔收驚，令全場忍俊不禁。

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193笑言自己「條筋唔係咁易被人勾起」。
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七師傅指肥仔是全場淫邪之最。
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七師傅親自出馬幫肥仔收驚。

193條筋唔易勾

193、肥仔和七師傅分兩隊進行問答遊戲，勝方可獲得台灣廟宇金雞一隻。在問答遊戲中，Yoshi不時向193和肥仔派貼士，令七師傅大感不滿，「點解你要幫佢哋咁多呢？我知你鍾意193，但係你都唔使咁，費時你陣間勾起佢條筋！」Yoshi十分無奈，193則笑言自己「條筋唔係咁易被人勾起」。最後，遭受不公平對待的七師傅，要臨場開通天眼求正確答案，而開天眼的七師傅宛如開了「外掛」一樣，幾乎答對全部答案。

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七師傅不滿Yoshi偏幫193。
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七師傅為了獎品而開天眼求正確答案。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/台灣乜都拜｜七師傅指肥仔淫邪要收驚-288225
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