叱咤記者會失踪 P1X3L：連入場券也無？我哋都想被認可

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會昨天(8日)舉行，今年新人競爭劇烈，新力軍獎分拆為男女新人和組合，由3個獎增至9個獎。由《全民造星II》的吳啟洋(Phoebus)﹑葉振弘(Marco)和歐鎮灝(George)組成的男團P1X3L，今年的出道單曲《Braceless》曾登上「903專業推介」第9位，卻未見在記者會上現身。

P1X3L IG訴心聲

3子在IG限時動態細訴心聲，Phoebus自彈自唱陳奕迅的《我什麼都沒有》，並留言：「點解會係咁，一直也沒有一刻停止過，花光了力氣，連入場券也無緣。」George亦吐苦水：「當看見一班新人可以同台出席，但偏偏沒有我們，係真係難受...我哋都想被認可為今年音樂新人。」Marco則簡單寫道：「我都想嚟㗎。」

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