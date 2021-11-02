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叱咤2021｜炎明熹放學趕到場 直認無聽Edan作品
24 分前
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叱咤2021炎明熹
叱咤2021｜炎明熹放學趕到場 直認無聽Edan作品
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炎明熹放學之後趕到現場，但趕不及影大合照。

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日於昂坪市集舉行記招，多位歌手到場造勢，原來《聲夢傳奇》冠軍炎明熹(Gigi)亦有到場，但因為她放學之後再趕來的關係，未能趕及影大合照。

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炎明熹表示自己沒認真聽Edan的作品。

Gigi表示是首次出席如此大型的音樂頒獎禮，心情非常緊張興奮。問到有沒有信心拿到獎項，她說︰「我覺得每次盡力做好、尊重每一件事，攞獎都係順其自然。」問到看好哪一位拿新人獎，Gigi非常識做說︰「佢哋每一個特質、專長都唔同，無話睇好邊個，個個都睇好。」她又稱呼MIRROR的Edan做前輩，並指日常也見到對方的廣告或歌曲，但因為自己太忙沒有認真聽到對方的作品。

提到姚焯菲推出單曲，Gigi大讚犀利及洗腦︰「我前幾晚loop佢首歌，副曲不停出現喺個腦海到，係咁洗腦。」問到是否已適應娛樂圈生活，她說︰「我個人適應能力比較強，所以慢慢適應咗。」

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不過她表示有聽到姚焯菲的新歌。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/叱咤2021｜炎明熹放學趕到場-直認無聽edan作品-292083
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